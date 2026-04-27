Al 'Canelo' no se le va a extrañar en estas fechas

Héctor Cantú

El boxeo mexicano tendrá un fin de semana histórico cuando el próximo 2 de mayo, una pelea entre dos grandes exponentes del boxeo de este país, midan fuerzas en una velada inolvidable.

La mala noticia, a inicios de año, fue que en las ansiadas festividades del 5 de mayo, ‘Canelo Álvarez no vería actividad sobre el ring. La buena, es que se planificó una función inolvidable que enfrentará a dos púgiles mexicanos de renombre.

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David Benavídez enfrentará al campeón mundial Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, poseedor del título unificado en la división de los cruceros.

Será una pelea inolvidable, porque Benavidez busca hacerse de un título de una división arriba, mientras que Ramírez, intenta lograr otra defensa que le haga ser reconocido como uno de los mejores boxeadores mexicanos en la historia.

El número estelar estará precedido por otra batalla con tintes inolvidables, protagonizada por Jaime Munguía y Armando ‘Toro’ Reséndiz, quien hará la defensa del título que lo coloca entra la lista de supercampeones mexicanos en el boxeo.