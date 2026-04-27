Publicación: jueves 30 de abril de 2026

Héctor Cantú

Al 'Canelo' no se le va a extrañar en estas fechas

Una gran cartelera se robará los reflectores con dos mexicanos a tope

El boxeo mexicano tendrá un fin de semana histórico cuando el próximo 2 de mayo, una pelea entre dos grandes exponentes del boxeo de este país, midan fuerzas en una velada inolvidable.

La mala noticia, a inicios de año, fue que en las ansiadas festividades del 5 de mayo, ‘Canelo Álvarez no vería actividad sobre el ring. La buena, es que se planificó una función inolvidable que enfrentará a dos púgiles mexicanos de renombre.

'Canelo' Álvarez cae hasta el lugar 10 de los mejores boxeadores

1. Terence Crawford (Estados Unidos). Campeón indiscutido en la división de los supermedianos.
2. Oleksandr Uysk (Ucrania). Campeón indiscutido de los pesos pesados.
3. Naoya Inoue (Japón) Campeón indiscutido peso supergallo
4.Dmitry Bivol (Rusia). Campeón unificado peso semipesado
5. Artur Beterbiev (Rusia) excampeón unificado peso semipesado
6. Jesse 'Bam' Rodríguez (Estados Unidos /México). Campeón unificado en la categoría mosca
7. Junto Nakatani (Japón). Campeón Mundial Gallo de la IFB y WBC
8. Shakur Stevenson (Estados Unidos) Campeón Mundial peso ligero
9. David Benavídez (Estados Unidos/ México). Campeón mundial semipesado
10. Saúl 'Canelo' Álvarez (México) excampeón indiscutido pesos supermedianos

David Benavídez enfrentará al campeón mundial Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, poseedor del título unificado en la división de los cruceros.

Será una pelea inolvidable, porque Benavidez busca hacerse de un título de una división arriba, mientras que Ramírez, intenta lograr otra defensa que le haga ser reconocido como uno de los mejores boxeadores mexicanos en la historia.

El número estelar estará precedido  por otra batalla con tintes inolvidables, protagonizada por Jaime Munguía y Armando ‘Toro’ Reséndiz, quien hará la defensa del título que lo coloca entra la lista de supercampeones mexicanos en el boxeo.

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