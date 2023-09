The Rock volvió a SmackDown y Austin Theory lo padeció

¿Dwayne Johnson en SmackDown?, no, a SmackDown regresó The Rock. El universo WWE le dio la bienvenida la superestrella más emblemática de los últimos tiempos, quien hizo una aparición magistral y demostró que está en gran forma.

Todo comenzó con una intervención de Pat MacAfee que interrumpió Austin Theory, quien aseguró que no hay superestrella que se le iguale, pues tiene juventud y experiencia.

Justo cuando Theory se volvía más arrogante, MacAffee le pidió que escuchara y de inmediato comenzó a sonar el ya famoso "Can you smell, what The Rock is cooking", que daba paso a The Rock.

Theory le faltó al respeto a The Rock al usar su frase "¡No importa lo que The Rock quiere decir!" y eso le costó recibir una buena dosis de golpes que culminó con el clásico codazo del pueblo.

The Rock está de vuelta y al parecer, tiene en la mira a Roman Reigns y a the Bloodline.