The Rock en plan de villano se unió a 'The Bloodline'

Este no es el The Rock que conocíamos, o mejor dicho, el The Rock que se había mostrado en los últimos años. 'El Campeón del pueblo' regresó a SmackDown y lo hizo para apoyar a su primo Roman Reigns en el combate que sostendrá el próximo 7 de abril en Wrestlemania 40 a celebrarse en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Amenazó a Cody Rhodes, insultó a la gente de Salt Lake City y se unió a su primo, a quien dijo: ayudará como sea con el objetivo de que gane en Wrestlemania. Un The Rock del lado oscuro tenía mucho de no ser visto, pero así regresó y aún así, mucha gente lo apoya.

Sobre Cody Rhodes afirmó que su 'historia' es irrelevante y que no tiene nada que hacer ante Roman Reigns, pues el 'Jefe de la Mesa' tendrá todo su apoyo y juntos forman un linaje de verdad invencible.

¿Qué será lo que 'The Rock' está cocinando?, ¿será realmente que dará todo por su familia o será todo un plan para tomar por asalto el mando de 'The Bloodline' y todo esto es estrategia?, quedan dos meses para Wrestlemania 40 y sin duda hay mucha tela por cortar todavía.