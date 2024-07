The Bloodline sometió a Cody Rhodes y Kevin Owens

El Campeón Indiscutible de la WWE Cody Rhodes se asoció con Kevin Owens para derrotar a A-Town Down Under, pero una vez más, The Bloodline hizo que The American Nightmare pagara un alto precio.

Rhodes y Owens continuaron mostrando su gran química, utilizando una ofensiva en tándem para mantener desequilibrados a los ex Campeones en Parejas de la WWE.

Después de una notable Swanton Bomb de Owens, Rhodes entró y limpió la casa antes de que el dúo golpeara un Stunner y un Cross Rhodes para ganar el partido.

Después de la pelea, Solo Sikoa y The Bloodline arrasaron con Rhodes y Owens, enviando un mensaje de que son la fuerza más dominante en la WWE.