The Bloodline se impuso y Cody Rhodes tiene todo en contra

The Rock y Roman Reigns derrotaron a 'The American Nightmare' y Seth Rollins

El contrato lo estipulaba: si The Rock y Roman Reigns derrotaban a Cody Rhodes y Seth Rollins, el combate entre el Jefe de la Mesa y 'The American Nigthmare' se celebrará bajo las reglas que 'The Bloodline' imponga momentos antes del combate estelar del Día 2 de Wrestlemania 40.

Se trató de una gran batalla, en el que ambas parejas tomaron la ventaja en distintos momentos, incluso parecía que Rhodes y Rollins ganarían de manera sencilla, pero los primos The Rock y Reigns tenían que hacer gala de la gran experiencia de ambos en este tipo de combates.

¡RECONOZCAN AL JEFE FINAL Y AL JEFE TRIBAL!#WrestleMania pic.twitter.com/Bni2M0V3xc — WWE Español (@wweespanol) April 7, 2024

La mesa de comentaristas en español quedó destrozada, The Rock se encaró con la familia de Rhodes y precisamente esto causó la distracción de Cody, para que al final apareciera la lanza de Reigns y con el codazo del pueblo, 'El Jefe Final', acabara con las aspiraciones de Cody.

Noche triste para los fans de Cody Rhodes, que este domingo verán que su ídolo suba al ring a merced de 'The Bloodline' y por su parte Seth Rollins, tendrá que defender el título de peso completo ante Drew McIntyre verdaderamente mermado.