Roman Reigns metió la mano y los Uso son campeones de parejas

The Bloodline' puede considerarse sin que haya alguna duda, como la facción más dominante de los últimos años en WWE. Simplemente tienen todos los campeonatos posibles: Roman Reings es el monarca universal indiscutido y sus primos los Uso, son los campeones unificados de pareja.

Cundo parecía que RK-Bro, dupla formada por Randy Orton y Riddle, se apoderarían de todos los cinturones de parejas, deido al dominio que impusieron durante el combate, Roman Reigns sacó las artimañas.

Primero fueron Jey y Jimmy quienes atacaron cobardemente a sus oponentes, pero la gota que derramó el vaso fue cuando Reigns intervino.

'La Cabeza de la mesa', aprovechando el descuido del referee, entró al entarimado y no dejó a Riddle hacerle un RKO a Jey, por lo que el mismo Jey le aplicó una plancha y ganó el combate.

Seguramente las cosas no se quedarán así, el triunfo fue claramente ilegal, pero 'The Bloodline' ya demostró que no le importa estar al filo del reglamento con tal de ganar.