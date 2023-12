Randy Orton sigue imparable y ya se le unió AJ Styles

El 'Viper' derrotó a Jimmy Uso y la guerra a 'The Bloodline' está declarada

El 'Asesino de leyendas' está de regreso, "The Viper" Randy Orton comenzó su persecución contra The Bloodline y en su primer acto, derrotó a Jimmy Uso en un emocionante evento estelar de SmackDown.

Orton estuvo instalado en su antiguo yo, pero Uso estaba decidido a demostrar su valía ante el "Jefe Tribal" Roman Reigns, pero al final, no pudo cumplir.

Solo Sikoa llegó al ring, pero LA Knight neutralizó la amenaza, permitiéndole a Orton lograr un RKO para llevarse la victoria.

Después del combate, se produjo una paliza contra Randy Orton a manos de Reigns y The Bloodline, pero el regreso de AJ Styles sorprendió tanto a Reigns como al Universo WWE cuando The Phenomenal One entró a defender a Orton, en lo que podría ser el inicio de una nueva e increíble alianza.