Ni Roman Reigns y Solo Sikoa pudieron con los campeones

Con The Bloodline aparentemente al borde del colapso, el Campeón Universal Indiscutible de la WWE Roman Reigns y Solo Sikoa subieron al ring sin los Uso para desafiar a los Campeones Indiscutidos en Parejas de la WWE Kevin Owens y Sami Zayn.

Los Uso habían perdido los títulos ante KO y Zayn en el evento principal de WrestleMania, lo que enfureció a la cabeza de la meza y lo llevó a tomar el asunto en sus propias manos.

Ante una gran multitud reunida en Jeddah, Arabia Saudita en Night of Champions, Zayn comenzó el combate con Reigns, el ex líder de la alianza Bloodline, pero Reigns rápidamente marcó a Sikoa, para disgusto del Universo WWE .

Mientras Reigns y Sikoa pasaron las primeras partes del combate aislando y castigando a Zayn, KO golpeó a The Tribal Chief con el Stunner tal como lo hizo el viernes en SmackDown, pero Reigns usó las cuerdas para golpear una lanza rimbombante que casi saca a Owens de sus botas .

Zayn pronto voló como un halcón sobre la cuerda superior para acabar con Sikoa en el ringside, luego siguió con un Blue Thunder Bomb que obtuvo una cuenta de dos.

Cuando Sikoa buscó el Samoan Spike, Zayn contraatacó para aplicar un Explosion Suplex y una Helluva Kick, pero The Head of the Table pateó justo a tiempo para mantener viva la lucha.

Reigns intentó un Spear sobre Zayn, pero el Maestro Estratega se apartó, lo que hizo que Reigns golpeara al oficial de la WWE en su lugar. Zayn luego bloqueó, cargó y conectó un Superman Punch para aturdir a The Head of the table. Zayn mantuvo la burla de Reigns, haciendo la firma de Reigns "ooh-ahh", pero el Jefe Tribal conectó con un Superman Punch propio en Zayn.

Con el árbitro derribado, KO intentó aplastar a Reigns a través de la mesa, pero los Usos aparecieron para eliminar a KO con una superkick y lo enterraron debajo de la mesa de comentaristas.

Cada uno de los Usos golpeó a Zayn con una superkick en el cuadrilátero, pero Zayn se agachó cuando intentaron una doble superkick, que en cambio golpeó a Sikoa en la cara.

Un enojado Reigns reprendió a sus primos, enfrentándolos a ambos antes de que Jimmy sorprendiera al Universo WWE al golpear al Campeón Universal Indiscutible de la WWE con una superkick mientras Jey le suplicaba a Reigns.

Un Jimmy enloquecido luego conectó con una segunda superkick en The Tribal Chief mientras intentaba razonar con Jey, gritando que él es su hermano y no Reigns.

Con Reigns aturdido en el exterior del ring, KO golpeó a Sikoa con el Stunner, y Zayn conectó con Helluva Kick para obtener la victoria trascendental y retener los títulos indiscutibles de parejas de la WWE.