Las trampas de Logan Paul no sirvieron contra Cody Rhodes

'The American Nightmare' retuvo el campeonato indiscutido de WWE

Logan Paul desperdició la oportunidad de convertirse a la vez en campeón de los Estados Unidos y campeón indiscutido de WWE al ser derrotado por Cody Rhodes, quien retuvo el título en el evento principal de la espectacular cartelera King and Queen of the Ring disputada en Arabia Saudita.

Ambas superestrellas tuvieron una gran recepción por parte de los aficionados, que corearon al unísono los temas de entrada y disfrutaron del cierre de la que de por sí había sido una gran velada.

El combate fue intenso. Cuando Logan Paul se decide a luchar sin trampas, demuestra que su mejora dentro del cuadrilátero es real, lamentablemente volvió a usar una muñequera de combate, de las conocidas como 'boxer' y cerca estuvo de lastimar gravemente a su rival.

Uno de los cómplices de Paul distrajo a Rhodes y al oficial, permitiendo que otro amigo le deslizara el artefacto al retador, que usó en la ya lesionada sección media del campeón.

Después de reprender a Michael Cole en los comentarios, Paul fue golpeado por un increíble vuelo que le dio a Rhodes el control.

El Maverick se defendió y buscó un Pedigree en la mesa de comentaristas, pero Rhodes contraatacó con un emocionante Cody Cutter en la mesa.

The American Nightmare no quería ganar por cuenta fuera, por lo que despejó una mesa de comentaristas, solo para ser colocada por la mano derecha característica de Paul. Paul escaló la cuerda superior, se bebió una botella de Prime y lanzó un épico Frog Splash a través de la mesa.

Con el oficial caído, Paul intentó usar sus nudillos de bronce por última vez, pero fue frustrado por el locutor invitado especial Ibrahim Al Hajjaj, quien sacó la pierna de Paul desde el ring. Segundos después, Paul entró directamente en tres Cross Rhodes que le dieron fin a la contienda.