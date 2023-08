John Cena regresará a SmackDown en septiembre

John Cena tendrá un nuevo regreso a la WWE. Fuentes de WWE informaron que Cena aparecerá en la edición del 1 de septiembre de SmackDown, que tendrá lugar en The Giant Center en Hershey, Pensilvania.

Como se recordará, el 16 veces campeón mundial subió al ring por última vez en abril en WrestleMania 39, cuando desafió a Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos. Cena tuvo el control durante la mayor parte del partido, pero finalmente perdió después de recibir un golpe bajo y luego un "A-Town Down" del campeón.

El ícono de la WWE de 46 años también sorprendió a los fanáticos el mes pasado en Londres al hacer una aparición no anunciada durante Money in the Bank en The O2 Arena.

John habló apasionadamente en el evento sobre cómo Londres debería albergar una WrestleMania en el futuro, pero fue interrumpido por el joven advenedizo Grayson Waller. Waller finalmente recibió un "Ajuste de actitud" para finalizar el segmento.

Las fuentes confirmaron también que Cena se dirigirá a India con la compañía para su próximo show WWE Superstar Spectacle en el GMC Balayogi Indoor Stadium el viernes 8 de septiembre. Será el primer evento en vivo de WWE que tendrá lugar en India desde 2017, y el primer evento en vivo de la WWE que se lleva a cabo en Hyderabad, pero no será televisado en los Estados Unidos.

No se sabe en este momento si Cena luchará durante cualquiera de sus próximas apariciones en la WWE o si solo tendrá intervenciones con el micrófono, ni tampoco por cuánto tiempo regresará.