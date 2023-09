Jimmy Uso, ¿cada vez más cerca del abismo?

Quiso agradar a 'The Bloodline' y cayó con AJ Styles en SmackDown

Buscando volver a agradar a The Bloodline, Jimmy Uso se enfrentó a "The Phenomenal One" AJ Styles. Styles sacudió a Jimmy, quien escapó por poco de un intento de Styles Clash.

Con Jimmy al mando, Solo Sikoa apareció en lo alto de la rampa.

Styles mantuvo la ofensiva, golpeando un brillante backbreaker, pero Uso siguió luchando. Sikoa le dio la espalda a Jimmy, permitiéndole a Styles la oportunidad de enviar a Jimmy hacia Sikoa.

Styles concluyó la victoria con un antebrazo fenomenal. Después del partido, el Día del Juicio entregó a Styles para que fuera derribado con un Samoan Spike de Sikoa.

The Judgement Day se las ingenia para ganar

Compitiendo en su primera contienda desde que ganaron los títulos indiscutibles en parejas de la WWE, Finn Bálor y Damian Priest de The Judgment Day se enfrentaron a Butch y Ridge Holland de The Brawling Brutes.

Holland y Butch se llevaron el triunfo ante los campeones mientras Holland usaba su increíble fuerza y ​​Butch realizaba moonsaults fríos como el hielo.

"Dirty" Dominik Mysterio intentó involucrarse, pero se encontró con algunos Beats of the Bodhran de Butch. Butch no pudo obtener más repeticiones cuando El Príncipe golpeó un Slingblade.

A pesar de su coraje, Butch y Holland caerían ante dos South of Heavens y un Coup de Grâce.

LA Knight venció a Austin Theory

Después de su combate verbal con Austin Theory, LA Knight se lo llevó a Theory en un combate dentro del ring. Con Grayson Waller brindando comentarios invitados, la charla grosera fue incesante.

Waller no se detuvo solo con las malas palabras, entrando al ring mientras el árbitro estaba de espaldas para exponer el tensor.

A pesar del tensor expuesto, Knight aún dejó a Theory con el BFT.