Impresionante defensa de Cody Rhodes en Backlash

Hubo un gran ambiente de lucha frente a la estridente multitud de Lyon, Francia, mientras Cody Rhodes defendía el Campeonato Indiscutido de la WWE contra AJ Styles.

'The American Nightmare' tenía a la multitud francesa en la palma de su mano mientras aplaudían cada uno de sus movimientos, pero no pasó mucho tiempo antes de que The Phenomenal One usara su nueva agresividad para atacar el hombro y la espalda de Rhodes.

La resistencia de Rhodes brilló cuando logró asestar una Disaster Kick, pero su intento de un Cody Cutter fue contrarrestado de manera impresionante por Styles con un 'Death Valley Driver neckbreacker'.

Después de ser golpeado con un suplex en la plataforma, Rhodes avanzó golpeando a Styles con una powerbomb sobre la mesa de comentaristas francesa.

Ambas Superestrellas estaban decididas a darlo todo cuando Rhodes lanzó un Burning Hammer antes de ejecutar un Super Cody Cutter que desafió la gravedad.

La multitud ensordecedora se puso de pie cuando el campeón preparó al retador en posición para un Cross Rhodes aplastante, entregando a The American Nightmare su primera defensa exitosa del título en un combate que solo puede describirse como "Demasiado dulce".