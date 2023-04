Espectacular noche previa a Wrestlemania

Sami Zayn y Kevin Owens se enfrentaron a The Usos antes de que "Owens-Mania" y "Wrestle-Zayn-ia" desafiaran a los Campeones Indiscutibles en Parejas de la WWE en "La Mayor Lucha por el Título en Parejas de la historia de la WWE" en WrestleMania el sábado.

Veinticuatro horas antes de que sus respectivos equipos se enfrenten en un Showcase Match de WrestleMania, Ricochet, Montez Ford, Chad Gable y Erik entraron al cuadrilátero en un Fatal 4-Way Match.

Cuando el caos se hizo cargo, Ford saltó de la cuerda superior y se estrelló contra Gable. Pero cuando el impacto hizo que Montez se recuperara momentáneamente, Ricochet aprovechó el momento y se llevó la victoria con el 450 Splash.

Bobby Lashley salió victorioso en el Andre the Giant Memorial Battle Royal

En la víspera de WrestleMania, Bobby Lashley logró otro hito increíble al sobrevivir a un ring lleno de Superestrellas y ganar la Batalla Real en Memoria de Andre The Giant.

Momentos después de que LA Knight y Braun Strowman fueran eliminados por el dominante Bronson Reed para dejar a los dos últimos competidores en el cuadrilátero, The All Mighty cavó profundo y venció a Bronson antes de lanzarlo sobre la cuerda superior para reclamar el Andre the Giant Memorial Trophy cubierto.

Raquel Rodríguez, Natalya, Shayna Baszler y Sonya Deville en Fatal 4-Way Match

Antes de que sus cuatro equipos de élite se enfrenten en un Showcase Match de WrestleMania este domingo, un miembro de cada equipo se clasificó en un enfrentamiento fatal de 4 vías.

En los caóticos momentos finales, Raquel Rodríguez derribó a Shayna Baszler cargando con una potente bota antes de golpear a Sonya Deville con la Tejana Bomb para la cuenta de tres. La gran victoria les valió a Rodríguez y Liv Morgan un valioso impulso de cara a la Lucha Fatal a 4 Esquinas en Parejas Femeninas de alto riesgo en The Show of Shows.

Rey Mysterio formó el nuevo Orden Mundial Latino (LWO) con Legado del Fantasma en camino al combate en WrestleMania contra su hijo Dominik

Antes de su Lucha de Triple Amenaza por el Título Intercontinental contra el Campeón Intercontinental Gunther el domingo de WrestleMania, Drew McIntyre y Sheamus unieron fuerzas contra los secuaces de The Ring General, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci de Imperium.

A lo largo del enfrentamiento, tanto McIntyre como Sheamus intentaron superar al otro. Esto incluyó que McIntyre se pasara el relevo a sí mismo en el combate cuando Sheamus estaba a punto de aplicar un Brogue Kick para la posible victoria.

Luego, en el punto álgido de la acción, Sheamus le devolvió el favor y se metió en el enfrentamiento mientras McIntyre preparaba la Claymore Kick para presumiblemente terminar él mismo la contienda.