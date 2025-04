Con todas sus artimañas, Seth Rollins ganó en Wrestlemania 41

Hiram Marín

Fueron semanas de tensión para Roman Reigns y CM Punk, pues no sabían a ciencia cierta de qué lado se decantaría el manager Paul Heyman, pero ese sábado, en la primera noche de Wrestlemania 41 quedó más que claro que Seth 'Freakin''Rollins es su nuevo cliente.

Lamentablemente para Reigns, sufrió la traición del manager que lo encumbró justo en el combate estelar, cuando estaba a punto de terminar con Rollins, pues Heyman le conectó un golpe bajo en todos los sentidos.

Esto fue aprovechado por Rollins, quien tomó una silla y derribó a Reigns, para coronar la acción con un pisotón que lo dejó semi inconsciente. Esto marcó el camino para que pusiera a su rival con espaldas planas y así acabara con las aspiraciones del samoano.

Paul Heyman comenzó así un nuevo negocio, en el que ni CM Punk y mucho menos Roman Reigns.

Otros resultados de Wrestlemania 41, día 1

-Jey Uso venció a Gunther y se coronó Campeón Mundial de Peso Completo

-The New Day obtuvo el campeonato Mundial de Parejas al derrotar a The War Raiders

-Jade Cargill venció a Naomi

-Jacob Fatu es el nuevo monarca de Estados Unidos al vencer a LA Knight

-El Grande Americano se colocó una placa de metal en la cara y lastimó a Rey Fénix, para así derrotarlo

-Tiffany Straton derrotó a Charlotte Flair y es la nueva campeona femenina de WWE