Completas las luchas de escaleras de Money in the Bank

Madcap Moss se convirtió en el último clasificado para la lucha de escaleras de Money in the Bank, cuyo premio, como ya es sabido es el maletín con un contrato para cualquier campeonato de WWE en cualquier momento.

Moss derrotó a The Miz, Ezequiel y Baron Corbin en una 'Four Fatal Way' de cuatro esquinas. Happy Corbin fue precisamente quien le opuso más resistencia, pero logró imponerse.

De esta manera, los clasificados para contender por el maletín serán: Riddle, Seth 'Freakin' Rollins, Drew McIntyre, Omos, Sheamus, Sami Zayn y el ya mencionado Madcap Moss.

En lo que respecta a la rama femenil, las contendientes serán: Becky Lynch, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Lacey Evans, Asuka y Shotzi Blackheart.