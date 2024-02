Daryl Johnston, director de operaciones de la nueva UFL

El ex jugador de los Cowboys ya desempeñaba el puesto en la ahora extinta USFL

Durante las últimas dos temporadas, Daryl Johnston, ex fullback de Pro Bowl y analista de FOX NFL, manejó las operaciones diarias de futbol americano de la USFL.

Ahora que la USFL se fusionó con la XFL para crear la United Football League, Johnston continuará como jefe de operaciones de futbol americano de la UFL, la principal liga de fútbol de primavera.

Russ Brandon, ex presidente y director ejecutivo de la XFL, se desempeñará como presidente y director ejecutivo de la UFL. Como anunció la UFL el lunes, cuatro equipos de la USFL permanecerán: Birmingham Stallions, Memphis Showboats, Michigan Panthers y Houston Gamblers.

Oficial: USFL y XFL le dan forma a la UFL Ambas se fusionaron y habrá solo una liga de futbol americano primaveral

Del lado de la XFL, los Arlington Renegades, D.C. Defenders, San Antonio Brahmas y St. Louis Battlehawks son los equipos que permanecerán. "No tenemos egos y eso ha sido fantástico", dijo Johnston sobre la fusión. "No hay nadie que no esté en esto por las razones correctas.

"Estamos alineados con lo que es mejor para la empresa, y es por eso que estamos aquí. ¿Para qué estamos haciendo esto? En ese sentido, no hay desviación del objetivo final, que es crear oportunidades para que estos jugadores continúen persiguiendo ese objetivo". sueño: no sólo llegar a la NFL, sino permanecer en la NFL. Ahí es donde cambiamos la vida de un joven".

Johnston tuvo una larga conversación con FOX Sports sobre la visión de la UFL en esta amplia entrevista que ha sido ligeramente editada para mayor claridad:

¿Cuál es su papel y cómo ha cambiado con la United Football League?

Realmente no ha cambiado mucho. Lo que sucedió es una de las cosas de las que Russ Brandon y yo hablamos al principio de todo este proceso, fue asegurarnos de que, al contraernos en el Año 1 y luego prepararnos para expandirnos nuevamente a medida que avanzamos, no perdiéramos la Buena gente teníamos en ambos lados.

Entonces, ese fue nuestro objetivo principal durante todo este proceso de fusión: asegurarnos de no perder a nadie que fuera crítico.

Para mi puesto, (CEO y Productor Ejecutivo de FOX Sports) Eric Shanks era mi jefe en los días de la USFL, y ahora Russ Brandon es la persona en ese puesto, supervisando la capacidad de CEO de todo. Tiene el dedo en el lado del futbol americano, ​​tiene el dedo en el lado del negocio. Entonces, eso realmente no ha cambiado mucho, pero él me ha dado la autoridad para dirigir las operaciones deportivas.