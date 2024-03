Ronda Rousey contó la verdad sobre su retiro del deporte

Por si había alguna duda, Ronda Rousey ya no es peleadora de artes marciales mixtas ni luchadora profesional. La ex campeona de UFC y WWE decidió dejar los deportes de combate después de una serie de conmociones cerebrales, de acuerdo a lo que reveló en su libro 'Our Fight'.

En dicha publicación, la ahora ex peleadora y ex luchadora, detalló que fueron varios años en los que tuvo que ocultar lo que le sucedía, pero al final fue su cuerpo el que le pasó la factura.

Ronda Rousey reveals severe history of concussions led to retirement, rips WWE and vows never to return https://t.co/EJ7300pX6V — MMA Fighting (@MMAFighting) March 21, 2024

"Mi historial de conmociones cerebrales que tuve que mantener en secreto durante años para poder seguir compitiendo y actuando, es básicamente por eso que tuve que retirarme. Me gustaría que la gente entendiera mis razones y motivaciones detrás de las cosas",

Y añadió: "Me vi obligada a dejar de pelear y de luchar cuando era más rápida, más fuerte, más hábil y tenía una mejor comprensión del show que nunca. Fue una decisión realmente difícil de entender, una que mi cuerpo tomó por mí".

Destacó que además de los golpes en las Artes Marciales Mixtas, el desgaste en general como parte del elenco de WWE fue también lo que la llevó a bajarse del cuadrilátero, pues requería de mucho tiempo, además de que las lesiones también están presentes en todo momento.

Ronda Rousey has gone on a rampage! pic.twitter.com/ICUU7rKfVT — Turnbuckle Times (@TimesTurnbuckle) March 21, 2024

"Muchas cosas tuvieron que ver con tantas conmociones cerebrales cuando practicaba judo, incluso antes de entrar en MMA, no podía hablar de eso en absoluto cuando practicaba MMA porque literalmente me pondría un objetivo en la cabeza, y Es posible que no se le hubiera permitido competir más".

La ex peleadora recomendó leer su libro para que el público tenga una visión más amplia de lo que la llevó a tomar la decisión de colgar los guantes: "Lo mismo ocurre con la WWE. Tienen una historia complicada con sus super estrellas sufriendo conmociones cerebrales, y sería una mala mirada para ellos. Entonces sentí que realmente no podía hablar de eso en absoluto. Así que siento que este libro es la única forma en que podría abordarlo adecuadamente".