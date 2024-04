Conor McGregor, con rival y fecha de regreso al octágono

Después de casi 3 años de no pelear, desde aquella trágica noche en la que se fracturó una pierna ante Dustin Poirier, el peleador irlandés, ex campeón de peso pluma y peso ligero de UFC, Conor McGregor, regresará al octágono para enfrentarse a Michael Chandler.

El ex campeón de Bellator y 'The Notorious' fueron entrenadores en The Ultimate Fighter, pero en aquel entonces no se concretó el combate, hasta que McGregor negociara con la compañía y llegara a un acuerdo para su regreso.

De esta forma, será el próximo 29 de junio en Las Vegas, dentro de la cartelera UFC 203 cuando McGregor enfrente a Chandler en la T-Mobile Arena, como parte de la International Fight Week.

Aunque los resultados no se le han dado en los últimos combates y está muy lejos de la clasificación libra por libra, lo cierto es que 'The Notorious' es una garantía en taquilla y en la venta de 'Pay per view'.

Durante su ausencia de los octágonos, McGregor tomó parte en el remake de la película 'Roadhouse', en la que actúa como antagonista del personaje al que le da vida Jake Gyllenhaall.