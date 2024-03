Brandon Moreno se retirará temporalmente del MMA

El mexicano, ex campeón mundial de UFC, dijo estar cansado, pero prometió volver

La vida de un peleador de Artes Marciales Mixtas no es sencilla. Entrenamientos extenuantes, largos campamentos, cortes de peso y temporadas extensas sin ver a la familia. Todo con el objetivo de ganar, sin embargo, en ocasiones esto resulta perjudicial para la salud mental.

Precisamente por lo anterior, el ex campeon de peso mosca de UFC, Brandon Moreno, anunció que se retira temporalmente de las jaulas, pues quiere encontrarse consigo mismo y además se dijo cansado, por lo que prefiere alejarse durante tiempo indefinido de las Artes Marciales Mixtas.

"Creo que estoy cansado, cansado de los medios, del ambiente, de la presión, de siempre tener las mismas preguntas. Todo lo que he acarreado en mis hombros en los últimos años tiene mi mente cansada y necesito descansar un poquito".

Y añadió: "No estoy diciendo que me voy a alejar al 100% de las artes marciales mixtas, pero sí me tomaré un tiempo para descansar, para estar con mi familia, vivir como alguien normal y hacer cosas nuevas, diferentes".

Finalmente, 'The Assassin Baby' dejó claro que no se trata de una despedida definitiva, pues dentro de sus objetivos personales está volver a ser campeón mundial, pero eso precisamente solo podrá lograrlo si su mente está completamente recuperada y en estos momentos eso no es así.

"No es un adiós, les digo: Espérenme, tengan paciencia, es esperar a que mi mente se componga para volver a hacer las cosas bien. La última vez que me fui y volví, fui campeón mundial. Sigo pensando que soy un peleador increíble, que tengo las cualidades, habilidades y aptitudes para volver a ser campeón, pero he llevado mi mente a un lugar en el que estoy cansado”.