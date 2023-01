Brandon Moreno, de nuevo campeón absoluto en UFC

Un contundente golpe en el tercer round, sobre el pómulo, abrió la piel del brasileño Deiveson Figueiredo y le dio al mexicano Brandon Moreno la posibilidad de manejar el combate y de esa manera coronarse nuevamente campeón absoluto de peso mosca de UFC.

Brandon tuvo una pelea muy inteligente, logró salirse de los castigos del brasileño, a quien conoce a la perfección tras pelear con él por cuarta ocasión. Un 'heel hook' estuvo a punto de finalizar al mexicano, pero afortunadamente pudo contrarrestar.

La conección legal de Brandon Moreno que causo el daño🔥 #UFC283 pic.twitter.com/8ZgsC42ZN8 — UFC Español (@UFCEspanol) January 22, 2023

Y justo en el tercer round, vino ese golpe contundente. Deiveson pensó que había sido un golpe ilegal, pero después de ver la repetición se pudo ver que se trató de un impacto legítimo.

Los médicos revisaron al brasileño, ya no tenía visión del ojo derecho y eso significaba que no podía continuar. Brandon Moreno era el nuevo campeón, ante los abucheos de los brasileños que no aceptaron ver caer a su compatriota en casa.