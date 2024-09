No es un simulacro, ¡San Marino por fin ganó un partido oficial!

En una noche auténticamente histórica, San Marino consiguió su primera victoria en un partido oficial, tras derrotar 1-0 a Liechtenstein en la Jornada 1 de la Nations League.

La ‘Serenissima’, que compite en la Liga D, se había visto abajo en el marcador en el primer tiempo, pero el VAR intervino para anular el gol de Ferhat Saglam.

En el complemento sucedió el hito. Giacomo Benvenuti tomó el esférico delante de la media cancha y mandó un centro al corazón del área. El defensa Sandro Wieser intentó rechazar de cabeza, pero la pelota se fue hacia atrás y Nicko Sensoli estaba atento para robarla y, con un punterazo, mandarla al fondo de las redes al minuto 53.

San Marino aguantó los embates de los ‘Azul y Rojo’ y cuidó su ventaja con vehemencia para asegurar sus primeros tres puntos en la competencia, así como el único triunfo que han tenido a nivel oficial.

En 2004, La ‘Serenissima’ había derrotado también a Liechtenstein por la mínima, pero en un duelo amistoso. Con ello, rompe una racha de 20 años sin ganar; de hecho, Sensoli, el goleador del partido, no había nacido cuando San Marino derrotó a los ‘Azul y Rojo’.

🇸🇲 SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!!



History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE