Kylian Mbappé no se calló nada tras su regreso a la Selección Francesa

Kylian Mbappé está de regreso con la Selección Francesa después de seis meses de ausencia. El capitán de ‘Les Bleus’ estuvo presente en la conferencia de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Nations League y habló de diversos temas.

“Era importante volver con la selección, jugar, marcar. No me preocupa mi racha de goles con Francia. Lo que me interesa es ganar el partido (contra Croacia) y llegar al Final Four”.

