Croacia para en seco a la Francia de Kylian Mbappé

La Selección de Francia ha recibido un duro golpe en su visita a Croacia luego de ser superado 2-0 en el juego de ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League en su edición 2025.

Ni siquiera la presencia de Kylian Mbappé, quien marcha como segundo lugar en la clasificación de goleadores en el futbol español, permitió que el cuadro galo sacara un mejor resultado de los Balcanes.

🇭🇷 Luka Modrić 🤝 Mbappé 🇫🇷 Croatia vs France LIVE on FS2 📺 pic.twitter.com/bzOQFtOs1X

Y la historia pudo ser peor para Francia, pues apenas a los cinco minutos Croacia tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el manchón penal luego de una mano dentro del área de Konaté.

Pero el disparo de Kramaric fue deficiente y terminó siendo atajado por el guardameta francés sin mayor esfuerzo.

Francia no supo aprovechar el momento anímico de la atajada del penal y 20 minutos después atestiguó cómo un cabezazo de Ante Budimir terminó en el fondo de las redes.

Ivan Perišić scores for Croatia to extend the lead to 2-0 over France! 👀🇭🇷 pic.twitter.com/wDzmVdiELV