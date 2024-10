Con Harry Kane lesionado, ¿quién será el capitán de Inglaterra?

Lee Carsley, entrenador interino de la Selección Inglesa, aseguró que Harry Kane no partirá de inicio ante Grecia en la Jornada 3 de la Nations League, por lo que habrá un nuevo capitán.

El técnico dijo en la conferencia de prensa previa al duelo contra ‘El Barco Pirata’:

Kane abandonó cojeando el partido de la Bundesliga entre Bayern Munich y Eintracht Frankfurt al minuto 72, por lo que era duda para la Fecha FIFA.

De esta manera, el elegido para llevar el brazalete es el defensa John Stones, quien a sus 30 años es uno de los futbolistas con más experiencia del cuadro nacional gracias a sus 81 convocatorias y tres anotaciones.

"An honour that I'll cherish forever." ✨



