Renata Zarazúa vendió muy cara su eliminación en el US Open

Hiram Marín

No hay nada que reprocharle a Renata Zarazúa. La mexicana, quien ya había hecho historia el fin de semana al clasificar a la segunda ronda después de derrotar a la sembrada 6 del torneo, Madison Keys y este jueves tenía toda la ilusión de poder avanzar sobre la francesa Diane Parry.

Y hay que decirlo: estuvo muy cerca. Al final la victoria fue para la tenista gala con parciales 2-6, 6-2 y 6-7, con un tercer set que resultó espectacular y que tuvo que definirse por la vía del 'tie break' y que fue ganado 10-7 por Parry.

¡Renata trae al público vuelto LOCO! 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/88ZNlQ2q5U — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Zarazúa estuvo apoyada en todo momento por un gran número de aficionados mexicanos que se dieron cita en la cancha 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center y corearon cada punto que consiguió.

La mexicana logró ganar el segundo set y en el tercero los errores no forzados acabaron con su ilusión de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, su actuación es histórica y seguramente continuará dando de qué hablar.