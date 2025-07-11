Hiram Marín
Renata Zarazúa vendió muy cara su eliminación en el US Open
La mexicana dio un gran juego y cayó en 'tie break' con la francesa Diane Parry
No hay nada que reprocharle a Renata Zarazúa. La mexicana, quien ya había hecho historia el fin de semana al clasificar a la segunda ronda después de derrotar a la sembrada 6 del torneo, Madison Keys y este jueves tenía toda la ilusión de poder avanzar sobre la francesa Diane Parry.
Y hay que decirlo: estuvo muy cerca. Al final la victoria fue para la tenista gala con parciales 2-6, 6-2 y 6-7, con un tercer set que resultó espectacular y que tuvo que definirse por la vía del 'tie break' y que fue ganado 10-7 por Parry.
Zarazúa estuvo apoyada en todo momento por un gran número de aficionados mexicanos que se dieron cita en la cancha 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center y corearon cada punto que consiguió.
La mexicana logró ganar el segundo set y en el tercero los errores no forzados acabaron con su ilusión de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, su actuación es histórica y seguramente continuará dando de qué hablar.
