Para Rafael Nadal, Carlos Alcaraz aún puede mejorar su táctica

El extenista español Rafael Nadal aseguró que su paisano Carlos Alcaraz, es "mágico" e "impredecible", pero aún "puede mejorar su táctica".

En una entrevista con The New York Times publicada este viernes, Nadal, de 39 años, alabó a Alcaraz, de 22, y afirmó que es "más mágico y más impredecible" que el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, a quien venció en la final del Abierto de Francia en junio.

From @TheAthletic: Rafael Nadal's life after tennis has not yet seen him pick up a racket. But he has plenty of opinions about its new stars. https://t.co/NxB1WP3HVi pic.twitter.com/tmkXlAReNd — The New York Times (@nytimes) September 5, 2025

"Pero al mismo tiempo, también comete más errores: puede jugar mejor, pero también peor, y se trata de encontrar el equilibro", apuntó el mallorquín al rotativo.

No obstante, aseguró que ver jugar a Alcaraz "es muy divertido", porque es "capaz de hacer cosas increíbles y al mismo tiempo cometer errores, y eso es humano".

Nadal, que se retiró del tenis en 2024, opinó que el murciano, ahora número 2 del mundo, puede mejorar "un poco la táctica de abordar algunos partidos".

"A veces parece que siempre juega para conseguir cada gran golpe, y a veces no lo necesita tanto", apuntó al respecto.