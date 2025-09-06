La Copa Davis se queda sin Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

EFE

La baja del español Carlos Alcaraz por una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, así como la decisión del italiano Jannik Sinner de terminar su temporada tras los ATP World Tour Finals, dejó la Davis Cup de Bolonia huérfana de un protagonista claro.

El alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, emerge como heredero natural en este cargo, pero su opinión acerca del torneo le coloca como un jugador desinteresado en ostentar el puesto.

"La verdadera Davis Cup es el ambiente. Jugar contra Italia en Italia sería un ambiente completamente diferente que jugar contra Italia en España. Jugué contra Nadal en una plaza de toros. Eso es para mí la verdadera Davis Cup. No creo que esta Davis Cup sea la verdadera Davis Cup. Es un torneo de exhibición que se llama Davis Cup", atizó tras ser eliminado de las finales de la ATP.

"Voy a jugar porque mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me lo han pedido y sienten que todos se están haciendo mayores. Para mí, esto no tiene nada que ver con la Davis Cup", reconoció.

El italiano Lorenzo Musetti asoma en el puesto número 8 del ranking, pero decidió a última hora no sumarse a la campeona de 2023 y 2024. Llegó demasiado cansado y en una semana en la que se convertirá en padre por segunda vez.

Entre medias, ni el serbio Novak Djokovic, ni el canadiense Auger-Aliassime, ni el estadounidense Taylor Fritz, ni el australiano Álex De Miñaur tiene posibilidades de jugar al no estar sus selecciones clasificadas.

Para encontrar el primer jugador en la clasificación que participa en la Davis Cup hay que mirar en el puesto 17, con el checo Jeri Lehecka. el pupilo de Tomas Berdych, capitán de los checos, era el destinado a medirse a Alcaraz en el duelo del jueves, que ahora está en manos de Jaume Munar, el mejor español clasificado (36) ante la ausencia también de Alejandro Davidovich Fokina (14).

España es, junto a Italia, una de las selecciones más afectadas por las bajas. República Checa, entre idas y venidas, se coloca con tres jugadores en el top-32, pues cuenta también con Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (32).