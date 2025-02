Amigos y rivales, así despidieron las estrellas a Rafael Nadal

El retiro de Rafael Nadal ha traído reacciones en todo el mundo, incluidas las de las máximas estrellas del tenis.

En un video compartido por el ATP Tour, Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Caroline Wozniacki, entre otros, recuerdan algunas de sus anécdotas y le desean lo mejor al español.

De hecho, la ATP incluyó a figuras que traspasan el tenis, dándole cabida a Ronaldo Nazário, Pau Gasol, Marc Márquez, Sergio Ramos, Sergio García y más.

Nadal debutó profesionalmente en 2001 y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del deporte. Consiguió 92 títulos, incluidos 22 torneos de Grand Slam. Además, sostiene el récord de más triunfos en Roland Garros, con 14, y cuenta con dos medallas olímpicas.

Dear Rafa, we have some very special messages for you 💌 pic.twitter.com/gDW2dRJPC9