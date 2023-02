Rihana 'voló' en el show de medio tiempo

Rihanna abrió el Super Bowl 2023 con "B---h Better Have My Money".

La cantante originaria de Barbados levitó sobre el escenario del Super Bowl en plataformas colgantes junto con bailarines de fondo. Rihanna se vistió de rojo para su primera presentación en vivo en siete años.

Ella fluyó hacia "Where have you been" mientras realizaba una coreografía con sus bailarines de respaldo vestidos de blanco.

Rihanna brilló como diamante en el desierto de Arizona

Rihanna también cantó "Only Girl", "We Found Love", "Rude Boy", "Umbrella" y más.

En un momento del show, Rihanna se tomó un momento para empolvarse la nariz con su línea de maquillaje Fenty Beauty.

La cantante de Barbados cerró el espectáculo con "Shine Bright Like a Diamond". Cantó la balada desde la plataforma en lo alto del estadio y la ovación no se dejó esperar.