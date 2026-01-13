Súmenle otro año a la Roma sin ganar la Copa Italia

Enrique Gómez

Diluido en la tabla de posiciones de la Serie A y ahora eliminado de la Copa Italia. Vaya que la Roma se ha ido descomponiendo en los últimos meses, después de un inicio de temporada ilusionante.

El gol del debutante Antonio Arena, delantero de 16 años y el doble empate del conjunto romano ilusionaron a la afición en el Estadio Olímpico, pero todo terminó en fiasco con la tercera y última avanzada del equipo granate a los 90 minutos, luego del rebote que cedió el arquero Mile Svilar en el área chica.

La ‘Loba’ perdió 3-2 en casa contra el Torino y se ha despedido de uno de los potenciales títulos de la temporada. Es decir, el equipo de la capital llegará a 18 años consecutivos sin ganar este trofeo.

Esta caída representa el primer fracaso en la era del técnico Gian Piero Gasperini, quien llegó a la institución para esta temporada, después de haber estado nueve años al frente del Atalanta.

🎟️ ¡Enorme victoria del @TorinoFC_1906 que asalta el Olímpico de Roma y se mete en los cuartos de final de la #CoppaItaliaFrecciarossa ! 🔥#RomaTorino pic.twitter.com/fAxAnj0L75 — Lega Serie A (@SerieA_ES) January 13, 2026

El escocés Che Adams abrió el marcador a los 16 minutos con un golazo fuera de fuera del área y recuperó la ventaja al 52’, apenas seis minutos después de que Mario Hermoso empatara el juego.

A los 81 minutos, el menor de edad ítalo-australiano igualó el tanteador con un poderoso cabezazo en el área chica, tras un gran centro de Wesley, sin embargo, el equipo visitante silenció al Estadio Olímpico de forma definitiva al 90’ con gol de Emirhan Ilkhan, quien aprovechó el rechazo en un tiro de esquina.

De esta forma, el Torino enfrentará al Inter de Milán en los cuartos de final del torneo copero.

La Roma está hambrienta de campeonatos locales, pues no gana la Copa Italia desde 2008 y no se corona en la Serie A desde el 2001. Por ahora, el primer sueño ha llegado a su fin y el anhelo por el scudetto se ha ido enfriando, pues el equipo ya es quinto lugar y está a cuatro puntos del líder Inter.