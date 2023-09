Sismo y rompimiento entre Victor Osimhen y el Napoli

El nigeriano Victor Osimhen, delantero del Nápoles, podría emprender acciones legales contra su propio club por la publicación de un vídeo de humor publicado en la red social TikTok sobre su fallo ante el Bolonia desde los once metros en la pasada jornada.



Justo en el día en el que el presidente del Nápoles, el italiano Aurelio de Laurentiis, fue inscrito en el registro de sospechosos de la Fiscalía de Roma, acusado de un delito de "falsedad contable" y "declaración fraudulenta", por su implicación en unas presuntas plusvalías ficticias en el fichaje de Osimhen desde el Lille francés, el ariete sumó más leña al fuego con la posibilidad de emprender acciones legales contra el club por un vídeo publicado en TikTok.

"Lo ocurrido hoy en el perfil oficial del Nápoles en la plataforma TikTok no es de recibo. Un vídeo burlándose de Víctor se hizo público primero y luego, aunque tardíamente, se eliminó. Un hecho grave que provoca daños gravísimos al jugador y se suma al trato que está recibiendo en el último periodo entre juicios mediáticos y noticias falsas. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y cualquier iniciativa útil para proteger a Victor", explicó este martes Roberto Calenda, su representante, en la plataforma 'X'.



Osimhen se ve envuelto de esta manera en el centro del huracán por el que transita el Nápoles. No solo es protagonista en las posibles plusvalías ficticias -aunque la justicia deportiva ya ha archivado esta investigación- y en el reciente tema del TikTok, porque también dejó el domingo una de las imágenes de la jornada al enfrentarse a su entrenador, el francés Rudi García, por haberle cambiado a falta de pocos minutos y con empate en el marcador tras su fallo en el penalti.

El gol de Osimhen que le dio el título al Napoli

Y es que el Nápoles solo ha ganado 2 de las primeras cinco jornadas y está lejos de su mejor versión, esa que exhibió hace no tanto con el italiano Luciano Spalletti y que le llevó a la conquista del 'Scudetto', el tercero de su historia y el primero sin el argentino Diego Armando Maradona.



Todo, además, con el telón de fondo de la renovación del contrato del nigeriano, que por ahora no se ha certificado pese a meses de negocaciones. Ya fue tentado por varias ofertas de Arabia Saudí, pero no acabó firmando y se quedó en la ciudad del Vesubio con contrato vigente, por ahora, hasta 2025.