Simone Inzaghi se desvive en elogios con el Atlético de Madrid

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter, se rindió al Atlético de Madrid, un equipo que, destacó, "es un gusto" ver porque "juega un fútbol muy bueno", lo que exigirá el máximo de los 'nerazzurri'.



"Es un gusto ver al Atlético porque juega un fútbol muy bueno. Serán unos octavos de grandísima dificultad que exigirán sacar nuestra mejor versión", declaró Inzaghi en la rueda de prensa previa al duelo de octavos de final de Liga de Campeones de este martes en el Giuseppe Meazza (San Siro).

Un partido que reencontrará a Inzaghi con el argentino Diego Pablo 'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, con el que coincidió en el Lazio, en el que ganaron el 'Scudetto' en la temporada 1999-00.



"Mañana será un placer reencontrarme con Diego (Simeone) como rival. Ha sido un gran compañero, hemos ganado en Roma con el Lazio y siempre hemos estado en contacto y no nos hemos perdido la pista. Se veía que podría ser un gran entrenador y basta ver lo que ha logrado con el Atlético desde 2011", declaró Inzaghi.



"Sé lo difícil que es estar tanto tiempo en un equipo. Los entrenadores estamos siempre juzgados por los resultados y él ha tenido siempre grandes resultados. Es carisma y mentalidad, pero no solo eso. Es un equipo que juega bien, que quiere el balón...", apuntó.

"Prever lo que pasará mañana es complicado. En los últimos partidos de liga han hecho muchas cosas diferentes. Es un equipo que juega mucho más que en años anteriores, con mucha técnica, han subido el nivel con jugadores de mucha calidad. Sabemos que afrontamos un gran equipo con un entrenador que ha dado una gran mentalidad. Un equipo que juega muy bien al fútbol", añadió.



Inzaghi sabe que en Italia es más complicado estar tantos años como entrenador en el mismo equipo como su amigo Simeone, por lo que no se atreve a verse cómo un reflejo de su excompañero en el banquillo 'nerazzurro'.



"En Italia en 20 días cambian los juicios en entrenadores y jugadores. Es difícil ser el Simeone del Inter", dijo.



Y pese a liderar la Serie A en solitario con 9 puntos de ventaja y un partido menos que la 'Juve', su principal perseguidor, no se ve favorito en el duelo.



"No somos favoritos. el Atlético ha jugado grandes partidos en su historia. Será un gran enfrentamiento entre dos equipos que quieren dominar y que tienen claro sus principios en la cabeza", explicó.



"Puede ser parecido al encuentro con el Oporto. Equipos decididos, dos entrenadores compañeros míos y con el primer partido en casa. Serán unos octavos de gran dificultad, pero los chicos lo saben y han crecido en estos últimos años", avisó.



Eso sí, Inzaghi es consciente de lo que ha logrado con el equipo, con el que llegó a la final de la pasada edición y que ahora es el dominador en Italia.c

Diego Simeone returns to Inter and the San Siro 🔜#UCL pic.twitter.com/m9Nury23oT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2024

"Sabemos lo que hemos hecho el año pasado. Hemos vivido noches mágicas con nuestros mágicos aficionados y queremos repetirlo. Pero hay grandes equipos con la intención que tenemos, enfrente tenemos ahora un gran equipo, muy bien entrenado y sabemos que será un turno complicado", ponderó.



Además, Inzaghi habló de los minutos en ataque para el chileno Alexis Sánchez.



"Thuram y Lautaro juegan más, pero estoy contento también con Arnautovic y Alexis. Quieren ser protagonistas y siempre nos han dado una gran ayuda. Tienen que seguir así, tendrán minutos pero ya han sido muy valiosos para mí en estos 6 meses con un trabajo quizá menos visible", sentenció.