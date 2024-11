Santuario de Diego Maradona, segundo lugar más visitado en toda Italia

El conocido como el 'santuario" del mítico futbolista argentino Diego Armando Maradona en Nápoles se ha convertido en el segundo lugar más visitado de Italia, con cerca 6 millones de visitas en 2023, solo por detrás del Coliseo y seguido por el área arqueológica de Pompeya.

Así se desprende de un estudio realizado para el diario financiero 'Il Sole 24 ore' que habla además de un enorme crecimiento económico del barrio del centro de la ciudad donde se encuentra, los 'Quartieri spagnoli' (Barios españoles), un 6,5 % respecto a 2021.

La zona de vía Emanuele de Deo, uno de los callejones del barrio donde se encuentra el grafiti dedicado al número 10 argentino, fue el año pasado con sus seis millones de visitantes el segundo lugar turístico más visitado de Italia, después del Coliseo y antes de las excavaciones de Pompeya, según los datos recogidos por las agencias de viajes.

El diario explica que aunque "no existe evidencia empírica" sobre el dato de las agencias, ya que no se compran entradas para verlo, un estudio de las asociaciones Unioncamere e Infocamere revela que las actividades económicas en un radio de un kilómetro cuadrado desde el santuario de Maradona crecieron el 5,5% respecto a 2019, cuando el jugador aún estaba vivo y no había pandemia, y un 6,5% respecto a 2021.

Napoli rindió homenaje a su ídolo más grande, Diego Armando Maradona Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte y Giovanni Di Lorenzo visitaron los murales del '10'

Este lugar se ha convertido en un lugar de peregrinación para los aficionados del futbol y del público en general.

Por ejemplo, el Napoli homenajeó el pasado lunes a Maradona en el cuarto aniversario de su muerte y una delegación formada por el presidente, Aurelio De Laurentiis; el entrenador, Antonio Conte; y el capitán, Giovanni Di Lorenzo; visitó los dos murales más famosos que conviven en la ciudad sureña recordando la figura del Diego.

Primero en los 'Quartieri Spagnoli' (Barios Españoles), donde está el grafiti más famoso dedicado a Maradona, y después en San Giovanni a Teduccio, con otro mítico mural, las tres figuras del actual líder de la Serie A presentaron sus respetos, dejaron ramos de flores y honraron con un momento de silencio al más representativo jugador 'azzurro' de la historia.

Maradona ganó 5 títulos con el Napoli: en 1987 la Copa Italia y el primer 'Scudetto' del club; en 1989 la Copa de la UEFA y el segundo título doméstico; y en 1990 la Supercopa de Italia.