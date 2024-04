Santiago Giménez es ideal para el Milan y sus agentes ya están en Italia

Se cumplió el plazo de dos temporadas en el Feyenoord, pero ¿Santiago Giménez ya está listo para jugar en un equipo grande? Sea así o no, el equipo de Rotterdam no se opondrá a su salida en el verano.

Y para nada es casualidad que su padre ‘Chaco’ Giménez y su representante Mariel Duayhe estén en Milán, casa de dos de los equipos más grandes de Italia y de todo el mundo.

Pese a que este 2024 no ha empezado de todo bien para el delantero que deslumbrara en una temporada y media con el Feyenoord, el goleador tiene un gran cartel en Europa por su capacidad, edad (23 años), mentalidad y rápida adaptación, por lo que no extraña que los grandes equipos como el Inter o el Milan los busquen. Además, 35 millones de euros no es un precio tan exagerado por un jugador que lleva 48 goles en menos de dos campañas.

🇮🇹 Christian Giménez y Mariel Duayhe, representante de Santiago Giménez, se encuentran en Milán, Italia. 👀



Oliver Giroud está cerca de dejar al AC Milán. ⚽



Pero ¿cómo le iría a Giménez en Italia?

Con la aplicación Comparisonator, podemos darnos idea, pues traslada los registros del mexicano en la Eredivisie hacia la Serie A y lo compara con otros delanteros.

Por lo hecho en esta campaña 2024/25 con Feyenoord…

· Giménez sería el delantero número 11 de toda la Serie A

· Lautaro Martínez y Marcus Thuram del Inter son 2° y 8° respectivamente

· Ningún jugador del Milan estaría mejor posicionado que él

· Olivier Giroud, el mejor atacante del ‘rossonero’ está en 13°

· ‘Santi’ sería el 2° en promedio de gol, por encima de Paulo Dybala (Roma)

· En la estadística de goles esperados por partido sería el 2°

· Número 1 en tiros al arco y 2° en oportunidades aprovechadas

· Le falta mejorar en duelos, pero nada que no pueda entrenar en Italia

O sea, Giménez la tendría difícil para ser titular en el Inter de Milán, con la figura de Lautaro Martínez, pero el Milan (el segundo máximo ganador de Champions Leagues en la historia) podría ser su lugar ideal, pues si Giroud se va a la MLS, quedará un hueco en la delantera y el único otro nueve que tiene el equipo ‘lombardo’ es Luka Jovic, suplente en 14 de sus 21 partidos en la liga.

¿Santiago Giménez como eje de ataque en uno de los clubes más históricos del mundo? Pese a su bajón en este año, parece estar listo para el reto y ya hay gente encargándose de que el traspaso suceda.