¡Renacimiento! Italia destrozó a Estonia en el debut de Gattuso

Enrique Gómez

Decir que Italia retomará su lugar como potencia de Europa aún parece fantasía, asegurar que al Mundial todavía es muy apresurado, pero vaya manera de arrancar la era de Genaro Gattuso.

Victoria 5-0 de la Selección Italiana sobre Estonia, que al menos sobrevivió todo el primer tiempo.

El primer partido de Gattuso como director técnico fue casi perfecto, pues no solo pegó una tremenda goleada en casa que podría ser fundamental a la hora del desempate en el Grupo I de cara a la Copa del Mundo, sino que además nulificó por completo al rival y tuvo el premio de colgar el cero en el marcador.

Así fueron los goles de este partido en Bérgamo:

· 1-0 (58’): Cabezazo de Moise Kean en el corazón del área

· 2-0 (69’): Golazo de Mateo Retegui. Desde fuera a la base del poste

· 3-0 (71’): Giacomo Raspadori se lanza de palomita en el centro del área

· 4-0 (89’): Dobelete de Mateo Retegui, que remata con la cabeza

· 5-0 (90’+2): Alessandro Bastoni también de cabeza, cerca de línea de gol

Retegui fue la figura en El Atleti Azzurri con dos goles y la asistencia para el gol que lo inició todo.

Con esta victoria, Italia se ubica en el tercer puesto de su grupo (donde el primero clasifica al Mundial y el segundo va a los playoffs), pero con un partido menos que el segundo lugar, Israel (9 puntos) y que el líder, Noruega (12 puntos), a quienes todavía deberá enfrentar dos y una vez más, respectivamente.

Todavía hay tiempo para que Italia retome el camino y termine como primer lugar para así clasificar a su primera Copa del Mundo desde lo que fue el torneo de Brasil 2014.

Gattuso, quien llegó para sustituir a Luciano Spalletti tras un pésimo inicio de eliminatorias, le cambió la cara a Italia, pero ahora toca confirmarlo en el duelo contra Israel (8 de septiembre) en Hungría.