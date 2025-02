No lo querían dejar tirar... y entonces, salvó a la Roma ¡con tremendo golazo!

El argentino Matías Soulé, jugador del Roma, desveló este domingo que su compatriota Leandro Paredes y el capitán Gianluca Mancini no le querían dejar tirar la falta que decidió el duelo ante el Parma (0-1).



Superó la barrera con un zurdazo sutil y puso el balón en la misma escuadra para acercar al Roma a Europa. Fue un golazo que tuvo que pelear ante dos pesos pesados del vestuario.

¡SE ABRE EL MARCADOR! 🫢🔥 Un tiro libre espectacular de Matías Soulé marca el primero para la Roma y complicar aún más las cosas para el Parma.



"No me querían dejar tirar Leandro y Mancini. Yo les decía que me dejaran, que el año pasado marque uno igual al Cagliari desde la misma zona. Fui pesado y me dejaron", dijo entre risas nada más terminar el partido a DAZN.



En aquella ocasión, curiosamente, el entrenador del Cagliari era Claudio Ranieri, actual entrenador del Roma.

"Cuando marqué me han dicho que no tenían confianza en mí pero que bravo", añadió también con un sonrisa y el premio de mejor jugador del partido.