Napoli se afianza como líder de la Serie A

Un penalti convertido por el belga Romelu Lukaku y la sentencia de Neres en los últimos compases certificaron este viernes la victoria (3-1) del Napoli ante el Como 1907 que entrena el español Cesc Fábregas, liderado en el campo por el argentino Nico Paz, un jugador que tuvo contra las cuerdas durante buena parte del duelo al líder de la Serie A.

Poco más pudo hacer Nico Paz para acercar a los suyos la victoria, a la conquista del Diego Armando Maradona, un estadio con un significado especial para el propio exjugador del Real Madrid, a las puertas de otro éxito en la tierra prometida de los argentinos en Italia, en busca de la tercera victoria consecutiva en Serie A de un equipo recién ascendido que no pisó la máxima categoría en 21 años.

Pero este año, el líder, Napoli, vuelve a ser un hueso muy duro de roer. Se le nota ya mucho la mano de Antonio Conte y aunque la victoria se basó en golpes de autoridad aislados, fue otra vez un equipo muy sólido que se las ingenió a la perfección para sobrevivir al juego de Nico Paz.

Porque el recién llegado a la ciudad del famoso lago de Como, a sus 20 años, se ha convertido en una referencia en el futbol italiano. Juega entre líneas a las mil maravillas, empasta un equipo que juega a su ritmo y ejerce también de líder pese a su precocidad, enamorando a su ciudad y a su entrenador, un Cesc Fábregas que le considera fijo en su XI titular.

Poco pudo hacer para evitar el primer gol del Napoli, un golpe muy duro para el recién ascendido, que aun así supo recomponerse. Fue en la primera jugada de partido, en el segundo 25, con una definición perfecta de un Scott McTominay que ya en el Manchester United acostumbraba a pisar el área con autoridad y efectividad.

Con Conte está claro que también la va a merodear mucho, pues se asoma con facilidad al balcón del área y con su altura es un jugador especialmente útil. Por lo pronto, ya se ha estrenado con el Napoli.

El Como consiguió aguantar el chaparrón inicial en el Maradona y fue creciendo poco a poco bajo la batuta de Paz, que incluso rozó el empate con un latigazo desde fuera del área que se estrelló en un palo y se paseó por la línea de gol. Fue solo un aviso de lo que estaba por llegar, porque apenas unos minutos después, al ocaso del primer acto, Gabriel Strefezza imitó al argentino, pero encontró recompensa e igualó la contienda.

El Como logró lo más complicado y soñó con la victoria, no conforme con el empate. No es un equipo al que le valga un punto, va siempre por más. Pero una entrada a destiempo de Sergi Roberto en área propia, sobre Mathías Olivera, condenó cualquier esperanza. Lukaku no falló y puso el 1-2 con su tercer gol de la temporada.

El partido subió de revoluciones después del gol, pero ni Como ni Napoli, con un Khvicha Kvaratskhelia otra vez convertido en amenaza constante, aprovecharon para materializar. Tuvo que aparecer David Neres, el rey de los últimos minutos, para marcar su primer gol en la Serie A en el 86 tras una acción espectacular de Lukaku, que le sirvió el tanto en bandeja de plata.

El Napoli supo navegar la tormenta Nico Paz en el Maradona y se confirmó como el gran líder de la Serie A. El Como volvió a pelear y a caer con honores en una de las plazas más importantes de Italia. Y volvió a comprobar que tiene una perla en sus filas.