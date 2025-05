'Nadaplete' para Santiago Giménez y el Milan

Enrique Gómez

Aunque el Milan siempre será un equipo de élite, hace mucho que está enemistado con los títulos. Santiago Giménez lo sabía y aun así, decidió fichar con el prestigioso equipo italiano.

El Bologna ganó 1-0 la final de la Copa Italia y a Giménez apenas le dieron 28 minutos de juego. A diferencia de otros partidos, esta vez no pudo solucionar el desaguisado como suplente.

El mexicano se ha quedado con las manos vacías en su primera temporada en Italia, pero la cosa podría ponerse peor, pues, de momento, su club no está ni en posición para jugar torneos europeos la próxima temporada. Ganar la Copa Italia no solo le hubiera dado un título, sino también un pase internacional.

Pero no fue así. El Milan confirmó el mal momento por el que atraviesa y tras perder la final ante Bologna, rubrica una temporada en blanco, que además podría agravarse si no reacciona en las últimas dos fechas y se posiciona entre los seis primeros lugares en la Serie A. Es decir, aunque no habrá títulos, el equipo aún debe evitar el desastre total y vencer a la Roma el fin de semana.

Así el rendimiento del Milan en la temporada:

· Champions League: Eliminado en ronda preliminar por Feyenoord

· Copa Italia: Perdió la final 1-0 contra Bologna

· Serie A: Con 60 puntos, marcha 8°, pero a dos de la Roma (6°)

Cuando Giménez llegó a finales de enero, Milan parecía perfilado para al menos clasificar a los octavos de final de la Champions League, pero irónicamente perdió contra el Feyenoord, club donde jugaba el mexicano. Y aunque en liga se despidió de sus posibilidades muy temprano, se esperaba que el club ‘rossonero’ al menos pudiera ganar la Copa Italia, pero se fue sin poner resistencia ante el Bologna.

El Milan ofrece una preciosa camiseta rojinegra, un prestigio europeo de primer nivel y la herencia de una gran historia, pero hace mucho que no es garantía de títulos y a ‘Santi’ le ha quedado claro.