Milan no necesita a Santiago Giménez... al menos no por ahora

Enrique Gómez

Mucha paciencia… eso es lo que necesita Santiago Giménez ahora que parece que el Milan no lo necesita para golear al Inter en el clásico y avanzar a la final de la Copa Italia.

El mexicano no vio un solo minuto y el Milan dio uno de los mejores partidos de la temporada al vencer 3-0 a su archirrival, que además es líder en la Serie A y semifinalista en la Champions League.

También le juega en contra que los otros delanteros del equipo, como Luka Jovic (doblete en este partido de Copa) y Tammy Abraham están pasando por un buen momento en lo individual, o sea, no parece haber mucho espacio para que el atacante del Feyenoord recupere la confianza.

Por primera vez desde que llegó al equipo ‘rossonero’, Giménez no vio minutos pese a estar disponible para jugar, pues cabe recordar que el otro partido en los que no fue tomado en cuenta no estaba disponible para jugar debido a un golpe en la cadera que sufrió en el empate contra la Fiorentina.

Milan eliminó a Inter de la Coppa Italia y lo dejó sin triplete Una sorpresiva victoria lleva a Milan a la final por primera desde 2018

El partido en el que ‘Santi’ estuvo lesionado, el Milan ganó 4-0 al Udinese y aunque al siguiente juego por la Serie A (fecha 33) volvió y jugó siete minutos, su equipo terminó perdiendo por 1-0.

Y curiosamente, ahora que tampoco vio minutos, el equipo de San Siro tuvo su gran momento en la temporada al golear al Inter. Una coincidencia, sin duda, pero parece innegable que, en este momento, en el Milan no hace mucha diferencia si Giménez está en posibilidades de jugar o no.

O sea, por una u otra razón, el equipo de Sergio Conceicao puede resolver que no necesita al jugador de 24 años, quien llegó a principios de este 2025 como gran refuerzo y que tras unos muy buenos primeros partidos, fue perdiendo protagonismo e incluso falló un penal y se terminó lesionando.

Con siete minutos en los últimos tres partidos, una sequía de dos meses sin gol y una competencia que parece haberlo rebasado, al mexicano solo le queda tener paciencia y aprovechar su oportunidad cuando le llegue.