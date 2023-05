Lecce asegura la permanencia en la Serie A y deja el descenso a Hellas y Spezia

Lecce certificó este domingo matemáticamente la permanencia con una victoria por 0-1 gracias a un tanto de penalti en el minuto 102 de un partido con un intenso final en el que poco antes Monza erró desde los once metros.

Un final de infarto para los aficionados y jugadores del Lecce, una victoria les dejaba en la Serie A, pero en el minuto 82 el futuro se tornó oscuro para ellos cuando el colegiado señaló penalti a favor del combinado local que necesitaba la victoria para pelear por la Conference League, en caso de sanción de la UEFA a Juventus

Entonces apareció Wladimiro Falcone para hacer la parada que dio alas a su equipo y al menos, sumar un valioso punto de cara a la última jornada, en la que se la iba a jugar todo ante Bolonia.

Cuando todo parecía sentenciado, en el minuto 98 el danés Christian Gytkajer cometió penalti en un saque de esquina por tocar el balón con un brazo y el árbitro no lo señaló en primera instancia y tuvo que ser el VAR el que avisara al colegiado de una infracción que acabó convirtiéndose en gol en el minuto 102.

El italiano Lorenzo Colombo no falló desde los once metros y desató la alegría de la afición visitante. Lecce jugará tranquilo la última jornada ante Bolonia, no así Spezia y Hellas Verona que se jugarán, ambos a domicilio ante Roma y Milan, respectivamente, la permanencia.