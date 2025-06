La Roma firma al técnico que tanto quería: Gian Piero Gasperini

Enrique Gómez

La Roma ya tiene al técnico que tanto deseaba: Gian Piero Gasperini.

Aunque desde hace semanas se daba como un hecho la llegada del entrenador italiano al equipo de la capital, fue hasta ahora que ‘La Loba’ hizo el anuncio oficial acerca de la persona que sustituirá en el banquillo a Claudio Ranieri, quien a partir de ahora pasará a ocupar un cargo directivo en la institución.

El entrenador de 67 años deja al Atalanta después de nueve temporadas (2016-2025), donde hizo de la ‘Dea’ un equipo ganador, constante en la Champions League y campeón de la Europa League en 2024.

“Tanto los propietarios como Claudio Ranieri creen que Gasperini es el hombre adecuado para la misión. ¡Bienvenido al club Míster! Forza Roma”, fue parte de lo que escribió el equipo ‘giallorosso’ en el anuncio de la llegada de Gasperini, quien firmó un contrato hasta 2028.

Gian Piero Gasperini's first day at Trigoria 📸#ASRoma pic.twitter.com/Kk4VpgKUrg — AS Roma English (@ASRomaEN) June 6, 2025

De acuerdo con la Agencia EFE, el técnico firmó su nuevo contrato este viernes, aunque estaba en Roma desde el jueves, invitado en la boda del italiano Gianluca Scamacca, jugador del Atalanta, en un evento en el que coincidió con varios jugadores de su nuevo equipo como el capitán Lorenzo Pellegrini.

La Roma no está dentro de las cinco mejores plantillas de la Serie A de acuerdo con Transfermarkt, pero Gasperini es conocido por sacar la mejor versión de los jugadores, por lo que ciertamente parece la persona adecuada para llegar a un equipo que no juega la Champions League desde 2019 y que no la disputará tampoco este año, pues pese al increíble repunte que tuvo el equipo con Claudio Ranieri se quedó a un punto del cuarto lugar.

‘La Loba’ no gana el scudetto desde 2001 y su único título importante en los últimos 15 años fue la Conference League que levantó con José Mourinho en 2023 ¿Iniciará una nueva era de éxitos con Gasperini?