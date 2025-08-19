La Roma anuncia a Leon Bailey, el primer jamaiquino de su historia

Redacción FOX Deportes

A tres días de su debut en la Serie A, la Roma anunció al primer jugador jamaiquino en toda su historia.

Leon Bailey es nuevo jugador de la ‘Loba’ y portará el número 31 en este año a préstamo.

Bailey, uno de los mejores de toda la CONCACAF, dejó al Aston Villa para tener su primera oportunidad en el futbol italiano. El equipo de la capital pagó 2 millones de euros al Aston Villa por la cesión y tiene una opción de compra de 22 millones, por lo que, si el jugador rinde, ya hay precio para adquirirlo.

🟡🔴🇯🇲 Leon Bailey has arrived in Roma to sign in as new AS Roma player from Aston Villa.



€2m loan fee, €22m buy option clause.@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/0Asbf07zCH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

El extremo derecho de 28 años nació en Kingston, pero desde muy joven emigró a Europa. Tras varios años en las academias de clubes eslovacos y austriacos, tuvo su debut profesional en 2015 con el Genk de Bélgica. Después jugó unos años en el Bayer Leverkusen y desde el 2021 militó en el Aston Villa.

Bailey llega a la Roma con 377 partidos jugados en Europa, 76 goles anotados y 68 asistencias repartidas.

El goleador jamaiquino es el quinto refuerzo de la ‘Loba’, que el 23 de agosto debuta ante el Bologna.