Redacción FOX Deportes
La Roma anuncia a Leon Bailey, el primer jamaiquino de su historia
'La Loba' quiere competir con los grandes candidatos por el 'Scudetto'
A tres días de su debut en la Serie A, la Roma anunció al primer jugador jamaiquino en toda su historia.
Leon Bailey es nuevo jugador de la ‘Loba’ y portará el número 31 en este año a préstamo.
Bailey, uno de los mejores de toda la CONCACAF, dejó al Aston Villa para tener su primera oportunidad en el futbol italiano. El equipo de la capital pagó 2 millones de euros al Aston Villa por la cesión y tiene una opción de compra de 22 millones, por lo que, si el jugador rinde, ya hay precio para adquirirlo.
El extremo derecho de 28 años nació en Kingston, pero desde muy joven emigró a Europa. Tras varios años en las academias de clubes eslovacos y austriacos, tuvo su debut profesional en 2015 con el Genk de Bélgica. Después jugó unos años en el Bayer Leverkusen y desde el 2021 militó en el Aston Villa.
Bailey llega a la Roma con 377 partidos jugados en Europa, 76 goles anotados y 68 asistencias repartidas.
El goleador jamaiquino es el quinto refuerzo de la ‘Loba’, que el 23 de agosto debuta ante el Bologna.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT