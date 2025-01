La Lazio celebra 125 años con un espectacular jersey

La Lazio, uno de los clubes más longevos del futbol mundial, cumple 125 años de fundación este 9 de enero.

Para festejarlo, Mizuno, la marca que los patrocina, lanzó un uniforme especial, resaltando los colores principales de la institución: blanco y azul celeste.

La idea central de esta equipación es destacar la herencia y celebrar el amor infinito por el club. Además, está inspirada en las décadas de los 70 y los 80, de ahí que se rescate el antiguo escudo del equipo.

En la parte posterior del jersey cuenta con la leyenda “9 GENNAIO 1900”, precisamente, el año de fundación.

From generation to generation ⚜️

Inspired by 125 years of Roman heritage, celebrating endless love for Lazio.



Introducing our 125th Anniversary Kit!

➡️ https://t.co/tJO5uExOxD#ImmensoAmore#EndlessLove pic.twitter.com/xtW6jt2Gdc