La Fiorentina le abre la puerta a Thomas Müller

6️⃣0️⃣ 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦. 6️⃣0️⃣ 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 🤯⚽️@HKane set a new record last weekend, becoming the fastest player to reach 60 #Bundesliga goals. Congratulations, Harry! 👊#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/yK9QKEYSDv