La afición de la Juventus explota contra los jugadores y el técnico

Varios grupos de aficionados organizados y radicales del Juventus Turín expresaron este domingo su hartazgo tras la eliminación de Copa Italia y anunciaron protestas contra equipo y directiva en los próximos días.



La sonrojante derrota en Copa Italia ante el Empoli, equipo que pelea por sobrevivir en Serie A, sumado a la decepción en Liga de Campeones al caer ante el PSV, provocó la crítica de varios grupos organizados que protestarán contra su equipo.

"Somos los que os seguimos a todas partes, siempre tenemos al Juventus en la mente, llueva, nieve, hiele o haga sol, siempre estamos ahí, os hemos dado confianza apoyándoos con entusiasmo y sacrificios" expresaron en un comunicado conjunto los grupos radicales Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, Nord Est, Viking y Nab.



"Desgraciadamente hemos llegado a un punto en el que ya no podemos soportar un proyecto que parece fracasado en el que nada tiene sentido lógico ni desarrollo comprensible. Ahora ya no es tolerable vuestra actitud y vuestro desprecio por una camiseta histórica como la de la Juventus", azotó la afición.



"Sentiréis nuestra decepción esperando provocar en vosotros jugadores, entrenador y directivos una chispa que podría, al menos en parte, salvar una temporada desastrosa como no ocurría desde hace 14 años", añadieron en el comunicado.



La forma de protesta será, principalmente, este lunes en el estadio durante el partido ante el Hellas Verona, pero también este domingo.

"Invitamos a todos los aficionados del Juventus a hacer oír su voz y a participar en la manifestación de nuestra decepción tanto el domingo como el lunes en el Estadio. El domingo a las 19.45 en la plaza de la Curva Sur y después en el Hotel del club. Nunca nos rendiremos", finalizó el escrito.



En caso de ganar al Hellas Vereona, gracias a los empates del Atalanta, Nápoles e Inter de Milán, la 'Juve' se colocaría a solo 5 puntos del liderato a falta de 11 jornadas.