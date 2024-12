Juventus cierra el año con otro empate

Decisivo con tres paradas David de Gea, una volea a última hora de Riccardo Sottill en el minuto 87 dio el empate al Fiorentina y devolvió las dudas al Juventus, ganador hasta entonces por un doblete de Khephren Thuram, pero igualado de nuevo, como en once de sus 18 partidos en la Serie A, con apenas siete triunfos.



Ya sentía suya la victoria, el paso adelante que exigía su preocupante dinámica de empates (cinco en las últimas seis jornadas y once en las 17 más recientes), cuando una serie de rechaces abrió el horizonte del 2-2 para el conjunto morado, con el remate al borde del área pequeña con el que Sottill sobrepasó a Di Gregorio, sin ninguna opción de evitar la frustración. Aún dio tiempo a David de Gea, en la otra portería, a contener una nueva ocasión.

La Juventus necesita victorias y goles. Lo primero no lo logró este domingo. Lo segundo, sí. Pero no fue suficiente.



La actuación de Khephren Thuram, el centrocampista de 23 años por el que pagó casi 21 millones de euros al Niza durante el último mercado de verano, abordó todas las necesidades de su equipo, goleador por partida doble entre la única ocasión de Dusan Vlahovic, al que David de Gea hizo una parada increíble en la primera parte, con una prodigiosa mano derecha a una volea a un metro del ariete serbio.



Thuram abrió antes el marcador. El 1-0, fruto de una arrancada en medio campo, demasiado permisiva la defensa del Fiorentina, culminado con un derechazo al que no podía hacer nada De Gea, fue en el minuto 18. Puso en evidencia la estructura atrás de su adversario, que asistió a los metros recorridos por el goleador sin apenas interponerse.



Empatado el duelo en el minuto 39 por la Fiorentina, con un cabezazo de Moise Kean, que ganó la espalda a Kalulu con el portero Di Gregorio sobre la línea, tras un centro magistral de Adli (el delantero pidió perdón a la grada por su pasado en el Juventus, del que a punto estuvo de fichar por el Atlético de Madrid hace un año), Thuram repuso la ventaja en el comienzo del segundo tiempo, con una maniobra de ariete, a pase de Koopmeiners.

El centrocampista controló, sorteó a dos defensas y marcó con el interior del pie derecho el 2-1 para el Juventus, más dominador que la Fiorentina, que insistió en la búsqueda del empate y lo logró, de repente, para romper con una secuencia de dos derrotas consecutivas e incidir en las dudas del proyecto de Motta en el Juventus. Empatar no es suficiente. Aún es sexto, a nueve puntos del liderato del Inter. La Fiorentina es quinta, aún con un duelo pendiente.