José Mourinho dejó su futuro al frente de la Roma en el aire

El portugués José Mourinho volvió a dejar este miércoles en el aire su futuro al frente de la Roma y aseguró que va a estar hasta el lunes, sin dejar claro si continuará la próxima temporada.

Jose Mourinho y su primera final perdida

"Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma", dijo tras perder la final de la Europa League en penaltis ante Sevilla.

La derrota dejó muy tocado al conjunto 'giallorosso', que llegó a Budapest con la ilusión de levantar el segundo trofeo europeo consecutivo.

"Se lo he dicho a los jugadores al final del partido, con ellos hablo siempre de manera honesta. He ganado cinco finales antes que esta y no me voy a casa menos orgulloso esta vez que en las otras cinco que he ganado. Muy orgulloso de los chicos", ponderó.