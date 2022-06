Johan Vásquez sería titular absoluto con Cremonese, con todo y sus 9 defensas

Todo indica que la aventura de Johan Vásquez en la Serie A continuará. El defensa disputó 31 partidos con Genoa en su temporada debut y estaría muy cerca de ir en calidad de préstamo al recién ascendido Cremonese.

‘Il Grifone’ no pudo mantener la categoría tras finalizar en el sitio 19 de la tabla, lo que dejaba al mexicano con dos opciones: jugar en la Serie B o buscar otro equipo.

Finalmente, Genoa le habría conseguido una cesión con los ‘Grigiorossi’, pero ¿tiene opciones de jugar? Sí, y muchas.

Actualmente, Cremonese cuenta con nueve defensas registrados. Cuatro de ellos son centrales puros: Matteo Bianchetti, Luca Ravanelli, Andrea Meroni y Caleb Okoli, los dos últimos jugaron a préstamo y volverían a sus clubes (Sassuolo y Atalanta, respectivamente).

Hay cuatro laterales: por derecha, Tiago Casasola (cedido por Lazio); por izquierda, Emanuele Valeri, y por ambas bandas, Alessandro Crescenzi y Leonardo Sernicola (cedido por Sassuolo).

Finalmente, Alessandro Fiordaliso con capacidad para jugar en la central y en la lateral derecha.

Así que, en una primera lectura, encontramos que ninguno de estos nueve defensas realizó funciones de central y lateral izquierdo, mismas que sí hace Vásquez.

En un nivel más profundo vale analizar a Caleb Okoli, de 20 años, cuya cesión termina el 30 de junio y, de acuerdo con Tuttosport, volverá a Atalanta con esperanzas de irse prestado a la Juventus.

Okoli fungió como el central de confianza del entrenador Massimiliano Alvini. Jugó en 27 partidos, uno menos que el mexicano, y participó en 16.6 acciones defensivas exitosas; Johan lo hizo en 18.4. Los pases también favorecieron al 'tricolor', con 43 por partido, 9.1 de ellos al último tercio de la cancha; él solo puso 4.4 a esa zona.

Bianchetti, de 29 años, sumó 2,537 minutos en 27 partidos disputados y tiene contrato con el club hasta junio de 2025; bien podría hacer dupla con Vásquez.

En la 2021/22 recuperó 8.1 balones por duelo, interceptó 7.2 y participó en 15 acciones defensivas exitosas. Sus números son muy similares a los del mexicano, por ejemplo, en duelos ganados, Bianchetti cuenta con 6.5, y Johan, con 7.4; en pases exitosos el italiano tiene 32.5, el mexicano, con 34.1.

Ahora bien, si nos enfocamos en la banda izquierda, hay que hablar de Crescenzi y Sernicola.

El primero, un canterano de la Roma y solo disputó un partido con el primer equipo en 2009, ha jugado en otros 8 clubes italianos y un francés. Con Cremonese fichó en 2020 procedente de Hellas Verona y en la 2021/22 disputó 21 partidos, aunque apenas consiguió 938 minutos de juego.

Las categorías en las que superó a Johan fueron: regates exitosos (1.1 vs 0.4), acciones exitosas en ataque (1.4 vs 0.6), pases exitosos (34.4 vs 34.1), centros (0.9 vs 0.5) y duelos defensivos ganados (2.3 vs 1.6).

Genoa deja la Serie A con una derrota ante Bologna

Mientras tanto, Sernicola llegó cedido por el Sassuolo para disputar 33 partidos. Aunque el préstamo concluye esta campaña, la directiva del Cremonese ya trabaja para hacerse con sus servicios una temporada más.

En la 2021/22 mostró poder por la banda izquierda, generando 4 jugadas de ataque por partido, contra 1.5 de Vásquez. Sin embargo, perdió más veces la pelota que el mexicano (5 vs 4.4). De igual forma, el ex de Pumas recuperó más balones (7.3 vs 6.3) e hizo más intercepciones (7.8 vs 6.5).

Las estadísticas más reveladoras son: de acciones defensivas, en la que Sernicola sumó 16.6 contra las 26.5 de Johan, y duelos defensivos (13.3 vs 7.4).

En el departamento de pases los números son muy similares, con 34.1 exitosos del mexicano y 33.9 del italiano. Lo mismo sucede en pases largos exitosos con 1 para Vásquez y 0.7 para Leonardo, por partido.

Más allá de las cifras, queda claro que jugar como lateral izquierdo y central le genera una ventaja al ‘azteca’, pues en la plantilla de los ‘Tigres’ no hay un futbolista que cubra ambas posiciones.

Además, con el Genoa quedó claro que Vásquez es un defensa de garantías, que se ganó la titularidad en su primera temporada y que aún tiene mucho más por dar.

Todas las estadísticas fueron generadas con Comparisonator y cotejando defensas del Cremonese de la Serie B.