Joao Félix le dijo que no a Inter con el Milan en la cabeza

El luso Joao Félix, nuevo jugador del Milan cedido desde el Chelsea, confirmó este lunes en su presentación que el Inter se interesó en él pero que ya había decidido jugar con el club 'rossonero', con el que le gustaría alargar su vínculo más allá de junio, cuando acaba su contrato.

"Llevo una semana fantástica con dos victorias y mi primer gol en el San Siro. Sabía que el Milan era un gran club, pero me sorprendió igual y cuando llegas aquí entiendes por qué. Es uno de los más grandes de Europa", dijo en su presentación oficial.



El luso, que jugará con el 79, número con el que inició en el Benfica, confirmó que el Inter también se interesó en su fichaje.

"Mi agente me había hablado del Intre, pero yo ya estaba negociando con el Milan y en mi cabeza sólo estaba el Milan, ya había decidido venir aquí", señaló.

"Por ahora estoy cedido hasta junio, veremos cómo va. Me está gustando todo: el club, la gente, la infraestructura... Mi familia y yo hemos sido muy bien recibidos y quiero quedarme donde me sienta bien. En el fútbol las cosas pueden cambiar pero si hay posibilidad de quedarme, me gustaría quedarme", añadió.

Además, comentó su vínculo con el brasileño Kaká, leyenda del Milan y con el que comparte parecido físico.

"Mi futbolista favorito siempre ha sido Kaká, hablé con él en el pasado y lo conocí en Estados Unidos, hicimos una entrevista juntos. Para mí es un ídolo pero no me puedo comparar con él, aunque también me gustaría hacer historia en el Milan", sentenció.