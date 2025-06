Jadon Sancho y Juventus podrían encontrarse en el camino

Oscar Sandoval

Jadon Sancho no entra en planes de Manchester United desde hace varias temporadas y toda Europa lo sabe, el curso pasado estuvo en Chelsea que no hizo válida la opción de compra y volverá a Old Trafford a esperar una oferta que se convierta en su adiós definitivo.

Sancho entra en el último año de contrato y el United tiene el tiempo contado para recuperar algo de lo que invirtió en el futbolista, el club inglés debe de venderlo este verano porque de otra manera se irá el próximo verano y significaría una pérdida de 85 millones de euros.

El atacante de 25 años gusta desde hace tiempo en las oficinas de la Juventus y el diario La Gazzetta dello Sport señala que “el vinculo directo que ha unido a Sancho y la Juve durante más de un año nunca se ha roto” y asegura que el futbolista quiere jugar en Turín “si se dan las condiciones”.

El conjunto ‘Bianconero’ podría conseguir un fichaje a precio accesible debido a la vigencia del contrato del extremo quien tendría que renunciar a parte de su salario a cambio del protagonismo que no tendrá en Manchester.